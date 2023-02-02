Bitlis'te kar kalınlığı, 1 metreyi aştı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 1 hafta önce başlayan kar yağışı, aralıklarla sürerken; kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi aştı. 297 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekipler de yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te 27 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi geçti; araçlar ve evler ise kara gömüldü. Meteoroloji yetkilileri, kar kalınlığının kent merkezinde 103 santimetreye ulaştığını, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştığını söyledi. Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam edeceği, özellikle gece saatlerinden itibaren soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olacağı belirtilirken; don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

298 KÖY YOLU, ULAŞIMA KAPALI

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise kar yağışı nedeniyle 297 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 10 şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan Bitlis Belediyesi ekipleri, mahalle aralarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 55 iş makinesi ve 80 personel ile karla mücadele çalışması yürütülüyor. İş makineleriyle girilemeyen alanlarda belediye temizlik işçileri, küreklerle yol açma çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-02 10:32:00



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