Bitlis'te kar kalınlığı, 1 metreyi aştı (2)

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TIR, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 3 YARALI

Bitlis´in Tatvan ilçesinde devam eden kar yağışı, kazalara da neden oldu. Esentepe Mahallesi´ndeki Bitlis-Tatvan-Ahlat yolu kavşağında, Ahlat yönüne giden Turan Özer'in kullandığı 25 HE 969 plakalı TIR, Tatvan ilçe merkezinden Bitlis'e giden Kasım Kansu yönetimindeki 13 M 1016 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 yolcu, hafif yaralanırken, araçlarda ise hasar oluştu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-02 13:43:56



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