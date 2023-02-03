Bitlis'te kar, yerini soğuk havaya bıraktı, çatılarda buz sarkıtları oluştu



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Türkiye´nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis´te bir haftadır aralıklarla etkili olan kar, 1 metreyi aştı. Gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde ise yerini soğuk ve rüzgarlı havaya bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde çatılarda boyları 2 metreyi aşan uzun buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji yetkilileri Bitlis´te kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığını, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştığını belirtti. Yetkililer, yağışın bölgeyi kısa süreliğine terk ettiğini ancak hava sıcaklıklarında özellikle geceleri önemli derecede düşüş yaşanacağını bildirdi. Çığ tehlikesi başta olmak üzere buzlanma ve don uyarısı da yapan yetkililer, halka mecbur kalmadıkça geceleri dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

162 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bu arada, yağış nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kurtkan, "Bugün itibari ile 162 köy yolumuz ulaşıma kapalı. 10 ayrı şantiyede bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmamızı sürdürüyoruz. Yağış olmaması durumuna göre kapalı olan köy yollarımızı en kısa sürede yeniden ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-03 10:29:17



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