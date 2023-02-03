Bitlis'te kar, yerini soğuk havaya bıraktı, çatılarda buz sarkıtları oluştu (2)



BAŞKAN TANĞLAY: 24 SAAT SAHADAYIZ

Kar yağışının 1 haftadır aralıklarla etkili olduğu Bitlis'te karla mücadele çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Köy yollarında İl Özel İdaresi, ana yollarda Karayolları, kent merkezindeki mahalle yollarında ise belediye ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yolları açık tutmak için mesai kavramı gözetmediklerini söyledi. Kar yağışı ile ekiplerin sahaya indiğini anlatan Tanğlay, "Bütün belediye personelimiz ve iş makinelerimizle sahadayız. 55 araç ve 80 personel ile kar çalışmamızı yürütüyoruz. Allah'a hamdolsun, hiçbir mahalle yolumuz kapalı değil. Şu an itibarıyla ana yollarımız ve ara arterlerimizin hepsi ulaşıma açık durumdadır. Bitlis'te karın yağmasını bekliyorduk çünkü su sıkıntılarımız vardı. Allah'a hamdolsun, karımız yağdı. Bugün bir ara verdi. Yarın öğleden sonra yeniden başlayacak. Pazar ve pazartesi 50-55 santimetre civarında bir kar bekliyoruz. Personelimiz 7 gün, 24 saat düsturu ile çalışıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat sağlayabilmeleri için 24 saat sahadayız" dedi.

'İNŞALLAH KAYNAKLARIMIZ DOLACAK'

Bölge halkına da uyarılarda bulunan Tanğlay, "Şunu buradan bütün hemşehrilerimize söylemek istiyorum. Özellikle araç parklarına dikkat etsinler, zor durumda kalmadıkça kendi şahsi araçlarını trafiğe çıkarmasınlar. Toplu taşıma araçlarını kullansınlar. İnşallah bizler vatandaşlarımızın daha iyi ulaşım sağlamaları için mesai arkadaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız da vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yansır" diye konuştu.

Başkan Tanğlay, bölgedeki kuraklığa dikkat çekerek, 3 su kaynağının kuruduğunu belirtti. Tanğlay, "15 gün önce yaptığımız açıklamada Bitlis'te 3 tane su kaynağımızın kuruduğunu söylemiştik. Bunlar Başhan, Duav ve Çelikan dediğimiz su kaynaklarımızdı. Şu an itibarıyla 9 sondajımız çalışıyor. Bu karın bize faydası olacaktır. İnşallah toprak, bu suyu emdikten sonra kaynaklarımız dolacak. Bizler de su ile ilgili bir sıkıntı yaşamayız, diye düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-03 13:43:03



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