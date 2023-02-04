Bitlis'te kayak sezonu geç başladı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, 1 hafta boyunca süren kar yağışının ardından kayak merkezilerinde sezon açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, geç gelen karın ardından tesisleri açtıklarını belirterek, tüm kayakseverleri kente davet ettiklerini söyledi.

Ocak ayı sonuna kadar yağış almayan ve kışı kurak geçiren Bitlis'e son 1 haftada 1 metrenin üzerinde kar yağdı. Özellikle kayakseverlerin heyecanla beklediği karın yağmasıyla kentteki kayak merkezlerinde de sezon açıldı. Hafta sonunu da fırsat bilenler, ailece kayak merkezlerine akın etti. Elaman Hanı Kayak Merkezi´ne gelenler, hem karın hem de kayağın keyfini yaşadı. Saat 10.00 ile 16.00 arasında açık tutulan tesisler, hava durumuna göre geceleri de açılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, geç de olsa gelen karın ardından tesisleri hazırlayıp, vatandaşın hizmetine açtıklarını belirterek "Son 1 haftada yağan karın ardından pistlerimizi açtık. Yaklaşık 1 haftadan beri yağan karı snowtrack aracımız ile ezerek pistlerimiz hazırladık. Yoğun bir talep var. Bulunduğumuz yer Üçyol mevkisi olduğu için ulaşımı da kolay. Şu an gençler kızak yapıyor, kayak kayanlar var. Sporcularımız antrenmanlarını yapıyor. Bu kar miktarının oranına göre yaklaşık 1 ay sürecektir. Aynı zamanda merkezde bulunan Erhan-Onur Güler Kayak Merkezi'mizi de hizmete açtık. Aynı yoğunluk orada da devam etmektedir. Buradan bütün kayakseverler ve kış sporlarını sevenleri buraya davet ediyorum" dedi.

Kayak merkezinde tatil yapanlardan Ecevit Sulukaya ise "Türkiye´de olduğu gibi Bitlis´te de kar geç yağdı. Kayak sezonu da geç açıldı. Sömestirin bitmesine yakın karımız yağdı. Şimdi gençler, çocuklar, öğrenciler, herkes burada kayak yapıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-04 16:26:05



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