Bitlis'te okullar 3 gün tatil edildi; araçlar yolda kaldı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar, bugünle birlikte 3 gün süreyle tatil edildi. Kar kalınlığının 2 metre 63 santimetreye ulaştığı kentte, araçlar yolda kaldı.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kentteki kar kalınlığı, 2 metre 63 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar, bugünle birlikte 3 gün süreyle tatil edildi. Etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Bitlis Deresi'nde birçok araç, yolda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolları açması ile araçlar, kurtarıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-06 11:07:51



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