Bitlis'te okullar 3 gün tatil edildi; araçlar yolda kaldı (2)



300 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'teki kar yağışı sabah satleriden itibaren etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 300 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi. Kurtkan, kar yağışının etkili olduğu bölgede 80 personel ve 60 işi makinesi ile çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

ÇIĞ, MUTKİ YOLUNU KAPATTI

Yoğun yağışın ardından Bitlis-Mutki kara yolunun 16 kilometresine çığ düştü. Düşen kar kütleleri nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Ahlat-Karahasan ile Malazgirt-Karahasan yolu ise yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

METEOROLOJİ'DEN 'ÇIĞ' UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının süreceği yönünde uyarıda bulundu. Kar yağışının salı ve çarşamba günü de etkili olacağını belirten yetkililer, özellikle eğimin fazla olduğu bölgeler için çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan kar kalınlığının 2 metre 63 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, belediye ekipleri de yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye yetkilileri, 13 mahallede 55 iş makinesi ile yol açma ve genişletme çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-06 11:16:03



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