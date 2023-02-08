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Bitlis'ten Antakya'ya giden güvenlik korucuları, 18 kişiyi enkazdan kurtardı

DHA

Bitlis'ten Antakya'ya giden güvenlik korucuları, 18 kişiyi enkazdan kurtardı


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'ten depremin vurduğu kentlerden Hatay'a giden ilk ekipteki güvenlik korucuları, Antakya'da 18 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Vali Oktay Çağatay, yeni bir ekibi daha deprem bölgelerine uğurladı. 
Depremin vurduğu kentlerde aramakurtarma çalışmaları sürdürülürken, Türkiye'nin dört bir yanından da yardımlar ve destek ekipler ulaştırılmaya çalışılıyor. Bitlis'ten bugüne kadar 17 TIR'lık yardım malzemesi gönderilirken, 2 gün içinde 170 güvenlik korucusu, 250 jandarma ve 120 polis olmak üzere 540 kişilik ekip deprem bölgelerine sevk edildi. Güvenlik korucularını İl Jandarma Komutanlığı'ndan, polisleri ise İl Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgelerine uğurlayan Vali Oktay Çağatay, ilk gönderilen güvenlik korucularının bölgedeki çalışmalara destek vererek enkazlardan 18 kişiyi sağ çıkardığını belirterek şunları söyledi:
"Aldığımız en mutlu haberlerden biri de Antakya merkezde aramakurtarma görevini icra etmek üzere gönderdiğimiz güvenlik korucularımızın tam 18 vatandaşımızı canlı olarak çıkarması oldu. Bizlere bu sevinçli haberi ilettiler, bizler de onlarla birlikte sevindik. Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı polisleri yolcu ediyoruz. Onlar da deprem bölgesi olan Elbistan'da görev yapacaklar. Emniyet güçlerimiz her türlü vazifeyi icra ediyorlar. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını canını, malını ve güvenliklerini temin etmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor bir spor müsabakasında, yeri geliyor bir trafik kazasında, yeri geliyor birçok toplumsal olaylarda görev yapıyorlar ama şu anda da Türkiye'nin karşılaştığı en büyük afette görev yapmaya gidiyorlar. İnşallah vazifelerini icra edecekler. Devletimiz tüm kadroları ile beraber deprem bölgesinde görev yapıyor. 540 jandarma, polis ve güvenlik korucusuyla beraber aynı zamanda yaklaşık 100 kişi AFAD personelimiz ve 70 kişi de sağlık personelimiz deprem bölgesinde görev yapıyorlar." 
Depremin ardından şimdiye kadar aramakurtarma çalışmalarında görev almak isteyen çok sayıda vatandaşın da başvuru yaptığını anlatan Vali Çağatay, "Biz bunların tamamını AFAD çerçevesinde organize etmek durumunda olduğumuz için devletimiz olarak bu anlamda bir faaliyet gösteriyoruz. Depremin ilk anından itibaren gerek vatandaşlarımızın gerekse devletin desteği ile tam 17 TIR gıda ve yaşam malzemesini bölgeye gönderip teslim ettik" dedi.
Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, açıklamaların ardından bölgeye gidecek personeli uğurladı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-02-08 10:22:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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