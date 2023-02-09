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Bitlis´te kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

DHA

Bitlis´te kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te kar nedeniyle kapalı olan 151 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kent merkezinde kar kalınlığının 2 metre olduğu Bitlis´te, 151 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışıyla, kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kardan kapalı olan 151 köy yolunun da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirten Kurtkan, "Bitlis'te 13 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını önem sırasına göre açmaya devam ediyoruz. 10 ayrı şantiyemizde bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Bugün itibari ile kapalı olan 151 köy yolunun en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-02-09 14:52:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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