Depremde çöken hastanede şehit olan askerin Bitlis'teki baba ocağına ateş düştü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, çöken hastanenin enkazı altında kalan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nın (23) şehit olduğu haberi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri birlikte görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, rahatsızlanınca Kırıkhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Birkaç saat sonra meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme tedavi gördüğü hastanede yakalanan Günaçti, çöken binanın enkazı altında kaldı. Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Günaçti'nin cenazesi depremin 3'üncü günü 72 saat sonra enkaz altında çıkartıldı. Şehit Günaçti'nin acı haberi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçtı´nın çenazesi, bugün ikindide Adilcevaz´ın Hıdırçam Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2023-02-10 10:19:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.