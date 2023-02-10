Depremde çöken hastanede şehit olan askerin Bitlis'teki baba ocağına ateş düştü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, çöken hastane binasının enkazı altında kalıp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti için memleketi Adilcevaz ilçesinde tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kamu kurum amirleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Günaçti'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Adilcevaz ilçesinin Hıdırşah Mahallesi'ndeki Burhaniye Camisi'nin önüne getirildi. Törende şehidin yakınları güçlükle ayakta dururken, ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, ikindi namazının ardından Burhaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)
Salih BEŞKARDEŞ/BİTLİS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2023-02-10 16:18:29
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