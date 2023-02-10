Adıyaman'da 110 saat sonra gelen mucize

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİSADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, yıkılan Menekşe Apartmanı'nın enkazında kalan Şevket Fırat (71), Bitlis'ten bölgeye giden Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından 110 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depreme, Adıyaman'ın Alitaş Mahallesi Menekşe Apartmanı'nda yakalanan Şevket Fırat'ın enkazdan kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelerek aramakurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, enkaz altında kalan Şevket Fırat'ı, 110 saat sonra sağ olarak kurtararak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Fırat, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, enkazda aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan CİRİŞ
2023-02-10 22:25:03
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