Adıyaman'da 110 saat sonra gelen mucize

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİSADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, yıkılan Menekşe Apartmanı'nın enkazında kalan Şevket Fırat (71), Bitlis'ten bölgeye giden Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından 110 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depreme, Adıyaman'ın Alitaş Mahallesi Menekşe Apartmanı'nda yakalanan Şevket Fırat'ın enkazdan kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelerek aramakurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, enkaz altında kalan Şevket Fırat'ı, 110 saat sonra sağ olarak kurtararak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Fırat, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, enkazda aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan CİRİŞ

2023-02-10 22:25:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.