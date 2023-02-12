Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (2)

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2 KADIN DAHA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Adıyaman'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, 152 saat sonra Alitaş Mahallesi'ndeki Mercan Apartmanı enkazından aynı aileden Rabia (30) ile Elif Kırmızı'yı (26) sağ olarak çıkardı. 2 kadın hastaneye kaldırılırken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-12 14:05:08



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