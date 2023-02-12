Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (3)

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JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDI

Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekibi, enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Buradaki çalışmalarda kullanılan jandarma iz köpeği 'Zayıf' da enkaz altındaki 3 kişinin yerini tespit etti. 'Zayıf' sayesinde, 142 saat sonra enkazdan 60 yaşındaki 1 kadın ile 2 erkek sağ olarak kurtarıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-12 15:20:57



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