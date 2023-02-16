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'Depremzede çocuklar üşümesin' diye atkı ve bere örüyorlar

DHA

'Depremzede çocuklar üşümesin' diye atkı ve bere örüyorlar


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler, gönüllülerle birlikte deprem bölgesindeki çocuklar için atkı, bere örüp, polar ve nevresim dikiyor.
Bitlis Belediyesi, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bazı hayırseverlerin gönderdiği malzemelerle Bitlis Halk Eğitim Merkezi´nde trikotaj, biçki, dikiş ve giyim bölümündeki yaklaşık 15 usta öğretici ve gönüllüler, depremin ardından bölgedeki çocuklar için atkı, bere, polar ve nevresim dikmeye başladı. Hazırlanan ürünler, yetkililer aracılığıyla deprem bölgesine gönderiliyor.
Trikotaj bölümü usta öğreticisi Gizem Aktaş, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için çalıştıklarını belirterek, "Belediye ve halk eğitimden bize iplik ve malzeme ulaştıran herkesle iletişime geçtik. Bölgenin en zorlayan şartı soğuk hava olunca bizde mesleğimiz olarak da yapabileceğimiz güzel bir katkı olarak düşündük. Atkı, bere ördük ilk etapta. Acil yaptığımız 110 atkı ve bere, 10 hırkayı yetkililere ulaştırdık. Deprem bölgesine gönderdik. Atkı, bere yapmaya devam ediyoruz. Malzeme olduğu sürece sürdüreceğiz. Daha fazlasını yapmak için çaba göstereceğiz" dedi.
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE
Giyim ve üretim teknolojisi usta öğreticisi Fatma Aydın ise "Depremden sonra arkadaşlarımızla burada 103 sweat ürettik. Malzemelerimiz olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz. Deprem sonrasından hemen sweat üretmeye başladık. Çocuklar üşümesin diye, ilk etapta çocukları düşündük. Şimdi de üreteceğimiz eşofman takımlarını göndereceğiz" diye konuştu.
El sanatları teknolojisi usta öğreticisi Aynur Yılmaz da depremzedeler için nevresim diktiklerini belirterek, "Acı bir durum. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Üretime devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı´nın sunduğu malzeme desteğiyle bunu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-02-16 15:51:21

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