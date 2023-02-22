Paralarını depremzedelere bağışlayan kardeşlere, bisiklet sürprizi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, bisiklet almak için kumbarada biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışlayan Mustafa (11) ve Musab Koçyiğit (12) kardeşlere, hayırsever bir vatandaş sürpriz yaparak birer bisiklet hediye etti.
Kahramanmaraş merkezli 10 kentte yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından Bitlis´te yaşayan Mustafa (10) ve Musab Koçyiğit (12) kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, depremzedelere bağışladı. AFAD İl Müdürlüğü'ne giden kardeşler, "Kumbaramızda biriktirip bisiklet alacağımız paraları depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz. Keşke elimizden fazlası gelseydi daha fazla yardım etmek isterdik. Allah'a dua ediyoruz, bir daha böyle bir felaket yaşatmasın bizlere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz" yazılı not ile birlikte parayı ekiplere teslim etti.
İsmini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş, Mustafa ve Musab kardeşlerle ilgili haberi okuyunca duygulandı. Hayırsever, kardeşlere aldığı bisikletleri hediye etti.
Büyük mutluluk yaşayan kardeşler, bisikletleriyle tur atarken, hayalleini gerçekleştiren hayırsever vatandaşa teşekkür etti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-02-22 19:38:18
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