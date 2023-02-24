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Enkazı kazarak oluşan boşlukta kurtulan kadın, o anları anlattı

DHA

Enkazı kazarak oluşan boşlukta kurtulan kadın, o anları anlattı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremde evleri yıkılan bin 555 aileden oluşan 5 bin 277 kişi, Bitlis ve ilçelerinde ev, otel ve kredi yurtlar kurumuna yerleştirildi. Ailesiyle yakınlarının evine misafir olan Adıyamanlı Fadime Bozoğlu Cayhan, oturdukları 10 katlı apartmanın 6'ncı katında depreme yakalandıklarını ve kendi imkanıyla enkazı kazarak oluşan boşlukta kurtulduğunu söyledi. 
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler, 11 ilde yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkıma neden olduğu bölgelerden Bitlis'e şu ana kadar bin 555 aileden oluşan 5 bin 277 kişi gelerek yurt, ev ve otellere yerleştirildi. Ailelere, valilik, belediyeler, sivil toplum örgütleri, Türk Kızılay ve AFAD her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, yardımcı oluyor.
'KAZDIĞIM ENKAZIN BOŞLUĞUNDA KURTULDUM'
Kente yakınlarının yanına yerleşen ailelerden Fadime Bozoğlu Cayhan, depreme Adıyaman'da ailesiyle oturduğu 10 katlı apartmanın 6´ncı katında yakalandığını belirterek, o anları anlattı. Depremin meydana geldiği saatte uyanık olduğunu söyleyen Cayhan, "Deprem olduğu sırada annem, babam, kardeşim, eşim ve çocuğumla evdeydik. Sarsıntı sırasında ara koridordaydım. Asansör boşluğu ve tuvalet kısmının yıkıldığını gördüm. Ben de arada kaldım. Her yeri toz duman kaplamıştı. Fayanslar, dolaplar üzerime doğru düşmeye başladı. Bağırıyordum, ama kimse beni duymuyordu. Babamın da anneme seslendiğini duydum. O sırada odada yalnız yatan çocuğum aklıma geldi. Anneme `Çocuğum Deniz'i al´ diye seslendim. Daha sonra kardeşimin duvara telefon ışığını tuttuğunu fark ettim. Beni arıyordu. Her yer kapkaranlıktı. Küçük bir yerden elimi çıkardım ve buradayım diye seslendim. Orayı kazdım. O da bana yardım etti. Yardım ederken, aşağı gidip geliyordu. Orada açtığımız boşluktan dışarı çıktım. Ailem de kapıdan çıkarak kurtuldu. Aracımıza binerek çıktık, ama yakıt bulamadık. Bulduğumuz tesislerde kredi kartları da geçmiyordu. Adıyaman'dan ancak depremin 3´üncü gün çıkabildik. Yaşanan felaketi göz önüne aldığımızda en şanslı ailelerinden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Evden çıkınca üstümüz başımız müsait değildi. Sonra yardıma gelenler her şeyimizi karşıladılar. Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'O GÜN KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞADIK'
Depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldıkları apartmanda kardeşi ve 3 yeğeni ile yakalanan Seyhan Sakin ise sarsıntı olduğu sırada şaşırıp şuurunu kaybettiklerini söyledi. Sakin, "Tamamen küçük bir kıyametin içinden geldik. Ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Çünkü şuurumuz o sırada yerinde değildi. Trafik yoğunluğu insanların paniği, yıkılan evler, bağrışmalar, ambulanslar o günü hiç unutmam. Önce Silifke'ye gittik. Orada 7 aile bir eve misafir olduk. Televizyonlardan haberleri izledik. Yıkılan binaları gördük. Oradan da ev aramak için Antalya'ya gittik. Binlerce kişi bizim gibi ev aramak için gelmişti. Hatay'da doğup büyüdüm. Şartlar uygun olduğu zaman oraya dönüp, orada yaşamak istiyorum. Sonrasında da Bitlis'e geldik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. İnsanlar bize çok yardımcı oluyor. 'Gelin evimizi size bırakalım' diyenler bile oldu. Hayatımdaki en doğru kararı, Bitlis'e gelerek verdim. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BİTLİS VE İLÇELERİNDE 5 BİN 277 DEPREMZEDEYİ MİSAFİR EDİYORUZ'
Türki Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, kente gelen depremzedelere her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bitlis il merkezi ve ilçelerimizin tamamında bin 555 ailemizden toplamda 5 bin 277 kişiyi misafir ediyoruz. Türk Kızılay olarak bu misafirlerimizin gıda, hijyen, giyim, ayakkabı, battaniye, ısıtıcı gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gönüllülerimiz, görevlilerimiz ve diğer ekiplerimizle birlikte hazırladığımız malzemeleri misafir oldukları evlerine götürüp, teslim ediyoruz. Ayrıca kadın kollarımızın yaptığı bir faaliyet kapsamında da aileleri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-02-24 11:32:53

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