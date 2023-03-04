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Depremzede çocuklar, 'Kar Festivali'nde moral buldu

DHA

Depremzede çocuklar, 'Kar Festivali'nde moral buldu


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için 'Kar Festivali' düzenlendi. Çocuklar, festival kapsamında organize edilen etkinliklerde moral buldu. 
Bitlis Eren Üniversitesi Kayak Merkezi'ndeki festivale katılan depremzede çocuklara, gönüllüler tarafından örülen atkı ve bere ile eldivenler dağıtıldı. Daha sonra çocuklara kızak veren ekipler, beraber vakit geçirdi. Şarkılar söyleyen çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Çocuklara ekmek arası sucuk ikramında da bulunuldu. 
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çocukların bir nebze olsun depremi unutmalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi. Elmastaş, depremden etkilenen illerden Bitlis'e gelen aileler olduğunu belirterek, "Bitlis'e depremin etkilediği her ilden gelen aileler var. Burada bir değişiklik olsun, özellikle çocuklar bir nebze de olsa bu depremin etkisinden uzaklaşsın, diye onlar için böyle bir etkinlik tertiptendi. Çocuklar, burada kar üzerinde kızak etkinliğinde günü geçirecek. İlimizde de 6 bin civarında deprem bölgesinden gelen depremzede ailemiz var. 50'den fazla STK'nın yer aldığı Medeniyet Platformu ile Bitlis Eren Üniversitesi Merkez Müdürlüğü'müzle bu etkinliği hazırladılar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-03-04 14:43:13

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