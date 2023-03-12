Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'ten büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, görev bölgelerinden 'Komando Andı' okuyarak ayrıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, 34 gündür görev yaptıkları deprem bölgesine, 'Komando Andı' okuyarak veda etti. Görevi devralan Adilcevaz Asayiş Kamondo Bölüm Komutanlığı'na personel de 'Komando Andı'na eşlik etti. Komandolar, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılıp, depremzedeler için seferber olmuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-03-12 17:57:36
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