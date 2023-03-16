Bitlis'teki gölet taşması; 210 dekar tarım alanı zarar gördü



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS'in Yolalan beldesi Düzköy Mahallesi'nde sulama göletinin taşması sonucu oluşan selin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı. AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, 210 dekar tarım alanının zarar gördüğünü belirtti.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yolalan beldesi Düzköy Mahallesi'nde, geçen yıl yapılan gölet tahliye vanaları açılmadığı için 13 Mart'ta taştı. Oluşan selde 1 minibüs ile 3 traktör hasar aldı, tarım arazleri çamur içinde kaldı. 3 büyükbaş hayvanın öldüğü bölgede AFAD, VEDAŞ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, sulama göletinin taşması sonucu 210 dekar tarım alanının zarar gördüğünü belirterek, "Yüzlerce ceviz ağacını kökünden deviren selde bölgeye ekiplerimizi sevk ettik. Ekipler, hasar tespiti yaptı. 3 büyükbaş ve 1 buzağının sel sularında telef olduğu, 4 büyükbaş hayvanın yaralandığı tespit edildi. Ayrıca 8 ahır, 8 samanlıktaki hayvan yemlerinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Köylülere ait 1 minibüs ve 3 adet traktör, 1 çayır biçme makinesi, 1 patoz ve 1 kültivatör de hasar aldı. Hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık İnşallah bir daha böylesi bir olay yaşanmaz. Vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-03-16 09:13:41



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