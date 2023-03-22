Bitlis-Tatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kaldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİSTatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin, çalışmasıyla yol temizlenip, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan yağmurın ardından bugün öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında, dev bir kaya parçası yerinden koptu. Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Özcan ÇİRİŞ
2023-03-22 15:10:32
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