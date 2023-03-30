Bitlis'teki bilek güreşi müsabalarına 12 ilden 300 sporcu katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'teki bilek güreşi müsabalarına 12 ilden 300 sporcu katıldı

DHA

Bitlis'teki bilek güreşi müsabalarına 12 ilden 300 sporcu katıldı


Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA) Bitlis'te, yıldız ve gençler kategorilerinde 12 ilden 300 sporcunun katılımıyla bilek güreşi bölge müsabakaları düzenlendi. İki gün sürecek olan müsabakada dereceye giren sporcular, önümüzdeki günlerde Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 2023 yılı bilek güreşi müsabalarının bölge yarışması Bitlis'te düzenlendi. 12 ilden 300 sporcunun katıldığı kız-erkek yıldız ve gençler kategorilerindeki müsabakalar İsmail Eren Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 30-31 Mart tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalar sonucunda derece giren sporcular, önümüzdeki günlerde Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Bitlis İl Temsilcisi Onur Öztemiz, bilek güreşinin önemli bir spor dalı olduğunu belirtti.
Muş Spor Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet Akın ise, Bitlis'e gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Muş Spor Lisesi adına 14 sporcumuz ile bu yarışmaya katılıyoruz. İyi bir başarı elde etmek için mücadele ediyoruz. Sporcularımız, bu yarışmada iyi bir derece alıp, Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor. Yarışmaya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi. (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Müsabakalara katılan sporcuların seramonisinden görüntü
-Sporcularım müsabakalarından detaylar
-Halkemlerden ve sporculardan görüntü
-Salondan detaylar
-Bilek güreşi yapan sporculardan detaylar
-Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Bitlis İl Temsilcisi Onur Öztemiz ile röportaj
-Muş Spor Lisesi Öğretmenlerinden Muhammet Akın ile röportajDHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-03-30 16:16:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan'da "vefa" ekibi bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor
YEREL HABERLER Tatvan'da "vefa" ekibi bakıma muhtaç ailelerin ...
Ahlatta fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı hasar gördü
YEREL HABERLER Ahlatta fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı hasar gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.