Bitlis'teki bilek güreşi müsabalarına 12 ilden 300 sporcu katıldı



Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA) Bitlis'te, yıldız ve gençler kategorilerinde 12 ilden 300 sporcunun katılımıyla bilek güreşi bölge müsabakaları düzenlendi. İki gün sürecek olan müsabakada dereceye giren sporcular, önümüzdeki günlerde Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 2023 yılı bilek güreşi müsabalarının bölge yarışması Bitlis'te düzenlendi. 12 ilden 300 sporcunun katıldığı kız-erkek yıldız ve gençler kategorilerindeki müsabakalar İsmail Eren Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 30-31 Mart tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalar sonucunda derece giren sporcular, önümüzdeki günlerde Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Bitlis İl Temsilcisi Onur Öztemiz, bilek güreşinin önemli bir spor dalı olduğunu belirtti.

Muş Spor Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet Akın ise, Bitlis'e gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Muş Spor Lisesi adına 14 sporcumuz ile bu yarışmaya katılıyoruz. İyi bir başarı elde etmek için mücadele ediyoruz. Sporcularımız, bu yarışmada iyi bir derece alıp, Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor. Yarışmaya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi. (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabakalara katılan sporcuların seramonisinden görüntü

-Sporcularım müsabakalarından detaylar

-Halkemlerden ve sporculardan görüntü

-Salondan detaylar

-Bilek güreşi yapan sporculardan detaylar

-Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Bitlis İl Temsilcisi Onur Öztemiz ile röportaj

-Muş Spor Lisesi Öğretmenlerinden Muhammet Akın ile röportajDHA-Spor Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-03-30 16:22:39



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