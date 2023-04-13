Bitlis´e kar yağdı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te aralıklarla devam eden yağmur yerini bugün kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü.

Bitlis´te 3 gündür devam eden yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede yağan kar kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Araçlarının üstündeki karı temizleyenler baharı beklerken, kışın geri geldiğini söyledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, aralıklarla devam edecek kar yağışının cuma günü öğlen saatlerinde bölgeyi terk edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, Bitlis ve çevresinde kuvvetli yağışların beklendiği, yağışın yer yer de kar şekilnde olacağı, yağışlardan dolayı sel, su baskını, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanabileceğine dikkat çekilerek, dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-04-13 12:16:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.