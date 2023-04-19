Otobüste, uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcuya gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde 2 kişi, üzerlerindeki toplam 1 kilo 117 gram metamfetaminle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki uygulama noktasında, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, 2 yolcunun şüpheli hareketleri nedeniyle üzerlerini aradı ve toplam 1 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 yolcunun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-04-19 17:29:05
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