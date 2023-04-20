Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 13 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Kaza, sabah saatlerinde Ovakışla-Bulanık kara yolunda meydana geldi. Muş'un Bulanık ilçesine gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 06 BOL 378 plakalı minibüs, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ahlat ve Bitlis'teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-04-20 11:35:46
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