Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, park halindeki araçlar hasar gördü

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Ceren ÇALIŞKAN/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu ve park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 20:00 sıralarında Tatvan ilçe merkezindeki Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN

2023-04-20 23:01:29



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