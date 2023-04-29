Devrilen tankerde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri çıkardı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te virajda devrilen tankerin sürücüsü Abdulhalim Canşı yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Mutki kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mutki yönüne giden Abdulhalim Canşı yönetimindeki 47 KY 757 plakalı boş gaz tankeri, hızlı girdiği virajda devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Canşı, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma ile çıkarıldı. Abdulhalim Canşı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-04-29 14:07:59



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