Yolcu otobüsünde 9 kilo eroin ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, 9 kilo eroin bulundu, 1 yolcu gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Tatvan ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, aramada bir yolcuya ait eşyalar arasında 6 parça halinde toplam 9 kilogram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Özcan ÇİRİŞ

2023-05-01 13:14:43



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