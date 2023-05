Eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu, babasının izinde

BİTLİS, (DHA)AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen, babasının izinden giderek AK Parti Bitlis milletvekili adayı oldu. Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in her noktasına gittiğini söyleyen Ergezen, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadıklarını ifade etti. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Ergezen, yaptığı açıklamada Bitlis halkının seçimde tercihini AK Parti'den yana kullanacağına emin olduğunu dile getirdi. "BİTLİS İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"Ergezen, "AK adaylar olarak çaldığımız her kapıda, Bitlisimizin bu şehre, ülkemize, Türkiyemize emekleri olanları her zaman yad ettiğine ettiğine şahit olduk. 19, 20, 21, 22, 23. dönem Bitlis milletvekiliği, 58 ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yapan Babam Zeki Ergezen'e Bitlis halkının duymuş olduğu sevgiyi bir kez daha hissettim. Kuşkusuz bu sevgi davasına güçlü bir şekilde sahip çıkması ve bu ülke için elinden gelen herşeyi yapmasından kaynaklanıyor. İşte bu, AK adaylar olarak bizler için bir yol haritası. Hepimizin kalbi Türkiye için atıyor. 21 yıllık AK Parti iktidarının hakiki icraatlarını Bitlisimizin dört bir yanında görebilirsiniz. Biz bu hizmetleri daha çok geliştirmek için ne yapabileceğimiz konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Her temasımızda notlarımızı alıyor ve çalışmalarımızı planlıyoruz. Çaldığımız her kapıda bizi samimiyetle bağrına basan, AK Partiye ve bizlere olan desteğini ifade eden Bitlis halkına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, merhum Babam Zeki Ergezen'in mirasıyla Bitlis için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu bir kez daha ifade ediyorum."



2023-05-05



