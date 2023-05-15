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Bitlis'te Yeşil Sol Parti 2, Ak Parti 1 vekil çıkardı

DHA

Bitlis'te Yeşil Sol Parti 2, Ak Parti 1 vekil çıkardı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Yeşil Sol Parti 2, AK Parti ise 1 milletvekili kazandı. 
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde 221 bin 7 seçmenin bulunduğu Bitlis'te 866 sandık kuruldu. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 180 bin 958 seçmen oy kullandı. Oyların 173 bin 436'sı geçerli sayıldı. Buna göre Yeşil Sol Parti 70 bin 825, AK Parti 64 bin 380, İYİ Parti 22 bin 914, MHP 6 bin 216, Yeniden Refah Partisi ise 3 bin 667 oy aldı. Sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den Hüseyin Olan ve Semra Gökalp Çağlar ile AK Parti´den Turan Bedirhanoğlu TBMM'ye girmeye hak kazandı.  
YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN OLAN
Hüseyin Olan, Bitlis'te dünyaya geldi.1986 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 35 yıldır Bitlis'te eczacılık yapan Olan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem Ankara'da Eczacılar Birliği Merkez Heyeti'nde merkez yöneticiliği yaptı. 2012'de ise HDP'nin kurucu il başkanlığında görev aldı. 2014 yerel seçimlerde Bitlis merkezde belediye başkanı seçildi. Olan, yapılan seçimlerde Meclise girmeye hak kazandı.
YEŞİL SOL PARTİSİ SEMRA GÖKALP ÇAĞLAR
Semra Gökalp Çağlar, 1988 yılında Bitlis'te doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere'de dil eğitimi aldı. Van Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. Belediyeye yapılan kayyum atamasından sonra KHK ile görevimden ihraç edilen Çağlar, daha sonra Antalya İHD Şube yönetiminde yer aldı ve burada hak ihlalleri alanında aktivist olarak çalışma yürüttü. Evli olan Çağlar, İngilizce biliyor. Çağlar, bugün yapılan seçimlerde Meclise girmeyi hak kazandı.
AK PARTİ TURAN BEDİRHANOĞLU
Turan Bedirhanoğlu, 1984 yılında Bitlis'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Almanya'da Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık yaptı ve 2014 yılında ise Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürütürken yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde Şırnak Belediye Başkan Vekili, Balveren Belediye Başkan Vekili, Kumçatı Belediye Başkan Vekili ve Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, görevlerini yaptı. 5 yıllık görev süresinin ardından Küçükçekmece Kaymakamı olarak atandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-05-15 15:04:49

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