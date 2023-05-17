Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 2 kadın yolcunun üzerinde yapılan aramada 10 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kadının üzerinde 32 parça halinde 10 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-05-17 23:18:07



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