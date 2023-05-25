Taksideki 2 müşteri, 893 gram metamfetaminle yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu taksideki 2 yolcu, 893 gram metamfetaminle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki uygulama noktasında, bir taksiyi durdurdu. Araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun üstünü aradı. Aramada, 893 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Özcan ÇİRİŞ

2023-05-25 14:59:55



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