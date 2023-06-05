Otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcu gözaltına alındı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun yapılan üst aramalarında 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan polis kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun da üstü arandı. Aramada, yolcuların üzerinde 1 kilo 150 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyettik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-06-05 10:35:29



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