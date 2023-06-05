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Tatvan´da Çevre Koruma Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

DHA

Tatvan´da Çevre Koruma Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi


Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde `Çevre Koruma Haftası´ etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hayatını kaybedenler için Van Gölü´ne çelenk bırakıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü tarafından Tatvan sahilinde gerçekleştirilen etkinliklerde Van Gölü dip temizliği yapan süpürge tekneler tanıtılırken, çocuklardan oluşan mehteran takımı da konser verdi. Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Bize emanet edilen çevremizi, doğamızı ve dünyamızı gelecek nesillerimize iyi temiz bir şekilde nakletmek. Bunun için de önce kirletmemeyi daha sonra da minimum düzeyde kirletmeyi kontrollü bir şekilde kirleterek atıklarımızı bertaraf edeceğimiz geri dönüşüme sağlayabileceğimiz projeleri nesillerimize aktarmaktır. Bu yılki sloganımız ise `Temiz deniz temiz dünya´ şeklindedir. Denizlerimizdeki kirliliği ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Önce kirletmemeyi daha sonra ise kirletilmiş olanları da temizletmenin şekillerini yollarını çocuklara gençlere anlatma hedefindeyiz. Bu çerçevede ilk günümüzde Tatvan´da bu yıl meydana gelen nedeniyle depremzedelerimizi de anarak depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, Van denizimize çelenk attık. Yine bu çerçevede deniz araçlarımızın tanıtımını etkinliğimize katılan çocuklara gençlere deniz araçlarının tanıtımı yapıldı. Yüzey temizleme araçlarımız dip temizleme araçlarımız ve sahil kurtarma botlarımızın özellikleri de teker teker anlatılıyor" dedi.
Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yarın Bitlis´in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlarla birlikte Van Gölü'nün altındaki kirliliğe dikkat çekeceklerini de belirten Yorulmaz, "İkinci gün ise Adilcevaz´da dalgıçlarla birlikte Van Gölü'nün altındaki kirliliği ön plana çıkaracağız. Yine bununla alakalı bir de resim sergisi açacağız. Hem Van Gölü'nün dibindeki güzellikleri hem de kirli halini karşı karşıya koyarak bizler hangisini istiyoruz ve ne yapmamız gerekiyor diye bunu ön plana çıkarıp gençlere çocuklara ne yapılması gerektiğini anlatacağız" diye konuştu.
Düzenlenen program, Tatvan sahilinde çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan bisiklet turu ile son buldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-06-05 21:58:47

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