Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, seyir halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü polis memuru Muhammed Haymana (25), yaşamını yitirdi. Haymana için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi, ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.
Kaza, sabah saatlerinde Güroymak ilçesinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Muhammed Haymana yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, seyir halindeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis Haymana'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Polis memuru Haymana için Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Muhammed Haymana'nın cenazesi, törenin ardından memleketi Erzurum´a uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-06-08 18:46:38
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