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Nemrut Krater Gölü'nde 'Obezite Farkındalık Yürüyüşü' 

DHA

Nemrut Krater Gölü'nde 'Obezite Farkındalık Yürüyüşü' 


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl haziran ayında gerçekleştirilen 'Obezite Farkındalık Yürüyüşü' bu yıl Nemrut Krater Gölü çevresinde yapıldı. 
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen obezite ile mücadele amaçlı 'Her gün 10 bin adım' temalı sağlıklı yaşam yürüyüşü, bu yıl Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, obezite ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla, her mevsim ayrı bir güzellik sunarak hayranlık uyandıran Nemrut Kalderası'ndaki sıcak gölden yaklaşık 10 bin adım atarak soğuk göle kadar olan mesafeyi yürüdü.
'OBEZİTE TOPLUMUN YÜZDE 59'UNU ETKİLİYOR VE 13 ÇEŞİT KANSERE NEDEN OLUYOR'
Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olduğu belirtilen Nemrut Krater Gölü kıyısında tamamladıkları yürüyüş etkinliğini halay çekerek sonlandırdı. Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, yaptıkları yürüyüş etkinliği ile bölgenin güzelliklerine de dikkat çektiklerini belirterek, "Avrupa´nın en büyük krater gölü çevresinde `Obezite Farkındalık Yürüyüşü´nü gerçekleştirdik. Geçen yıl da gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz bu yürüyüşümüze 80 kişi katıldı. Küçük gölün kıyısında başlayan yürüyüşümüz 10 binden fazla adım atılarak büyük göl kıyısında tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü´nün açıkladığı verilere göre, obezite toplumun yüzde 59´unu etkileyen, yaklaşık 13 çeşit kansere neden olmaktadır. Ayrıca yıllık 220 bin kişinin obezite nedeniyle kanser olmaktadır. Bu sebeple burada düzenlediğimiz organizasyonumuzdaki temel amacımız, obezite ile ilgili farkındalığı arttırıp, sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve günlük 10 binden fazla adım atmanın sağlık açısından faydalarına dikkat çekmekti" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2023-06-13 18:59:23

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