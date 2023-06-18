Bitlis'te gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilimesiyle ilgili gözaltına alınan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile polis memuru Engin Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Tatvan İlçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Aygül dakikalarca darbedilirken, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalığını yaptığı öne sürülen polis memuru Engin Kaplan ise araya girmek isteyenleri silah gösterip, iterek engelledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çok sayıda yumruk darbesiyle yaralanan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aygül, hastanedeki tedavisinin ardından dün akşam taburcu oldu.

Bitlis Valiliği de gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, Tatvan´da gazetecilik yapan Sinan Aygül´ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru Engin Kaplan hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığını konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Gözaltına alınan belediye çalışanı Yücel Baysali ile görevden uzaklaştırılan polis memuru Engin Kaplan., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-06-18 12:24:09



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