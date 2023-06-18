Bitlis'te gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı

DHA

Bitlis'te gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilimesiyle  ilgili gözaltına alınan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile polis memuru Engin Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Olay, dün saat 15.15 sıralarında Tatvan İlçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Aygül dakikalarca darbedilirken, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalığını yaptığı öne sürülen polis memuru Engin Kaplan ise araya girmek isteyenleri silah gösterip, iterek engelledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çok sayıda yumruk darbesiyle yaralanan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aygül, hastanedeki tedavisinin ardından dün akşam taburcu oldu.
Bitlis Valiliği de gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, Tatvan´da gazetecilik yapan Sinan Aygül´ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı  Yücel Baysali ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru Engin Kaplan hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığını konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Gözaltına alınan belediye çalışanı Yücel Baysali ile görevden uzaklaştırılan polis memuru Engin Kaplan., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-06-18 12:24:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis Valisi Çağatay'ın "Babalar Günü" mesajı
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay'ın "Babalar Günü" mesajı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin ...
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesine ilişkin 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesine ...
Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru da araya girmek isteyenleri engelledi; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru ...
Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru da araya girmek isteyenleri engelledi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru ...
Bitlis Valiliğinden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin darbedildiği kavgaya ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bitlis Valiliğinden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin ...
Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı
YEREL HABERLER Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü ...
Bitlis'te arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Bitlis'te arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi ...
Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik ...
Bitlis merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: ...
Tatvan'da hac kafilesi dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Tatvan'da hac kafilesi dualarla uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.