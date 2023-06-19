Bitlis'te inşaat alanında toprak kaydı: 2 işçi yaralı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, inşaat çalışmaları sırasında yaşanan toprak kaymasında, 2 işçi yaralandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi Zümrüt Evleri mevkisinde devam eden binanın inşaat çalışmasında, sabah saatlerinde, toprak kayması yaşandı. İnşaatta çalışan Oktay Ballıoğlu ve Enes Mişıh, yaralandı. Olayın yaşandığı inşaat alanına AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-06-19 10:52:25
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