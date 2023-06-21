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Bitlis Eren Üniversitesi´nde mezuniyet coşkusu

DHA

Bitlis Eren Üniversitesi´nde mezuniyet coşkusu


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.
Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesindeki futbol sahasında gerçekleştirilen mezuniyet törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Kocakaya, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, kurum amirleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.
Mezun olan öğrenciler tarafından düzenlenen kortej yürüyüşünde Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretim üyesi ve öğrencilerin fotoğrafları yer aldı. Öğrencilerin yerlerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile program başladı. Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, mezun olan öğrencileri ve onlara destek veren velilerine teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Son birkaç yılda üniversitelerimiz akademik anlamda istenilen eğitimleri yüz yüze sergileyemedi. 2020 yılında başlayan pandemi iki yıl sürdü. Hemen arkasından tamam bittiği dediğimiz zamanda da şubat ayında hepimizi üzen, hepimizin kayıplarının olduğu tüm dünyanın acısını hissettiği depremleri ne yazık ki yaşadık. Aramızda olsalardı onlarda bu mutluluğu paylaşacaklardı. İki genç akademisyenimiz ile 3 öğrencimiz hayatlarını kaybettiler. Akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah ülkemizi bu tür afetlerden belalardan esirgesin. Burada en büyük teşekkürü öğrencilerimizin anne ve babalarına yapmak istiyorum. En küçük çağlardan beri gayretler sarf ederek bugünlere getirdiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin akademik camiasına çok teşekkür ediyorum. Bütün emek ve gayret sizindir. Yolunuz, bahtınız açık olsun."
Vali Oktay Çağatay, Bitlis´te hem eğitim hem de iş alanında yatırımlarına devam eden Bitlisli iş insanı Ahmet Eren nezdinde Eren Ailesine teşekkür etti. 
Törende konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise "Bu yıl birçok açıdan buruk bir sene. Biliyorsunuz `Asrın felaketi´ olarak nitelendirilen bir felaketi yaşadık. Türkiye´de her aile neredeyse bu afetten etkilendi. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Üniversitemizden 2 değerli hocamızı ve 3 öğrencimizi depremde kaybettik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi mezun etmenin mutluluğunu burada yaşıyoruz. Bu yıl 2 bin 260 civarında öğrencimizi mezun ediyoruz. Tabi burada sayımız düşük. Uzaktan eğitim verdiğimiz bu yıl öğrencilerimizin birçoğu gelemedi. Yine de gelerek mezuniyet coşkusuna katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 2007 yılında kurulan üniversitemiz 16´ncı yılını geride bırakıyoruz. Şu anda üniversitemiz, 6 fakülte 2 yüksekokulu ile 9 Meslek Yüksek Okulu ile 1 araştırma enstitüsü ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. 12 bin civarında bir öğrenci sayımız var. Son 2 yıl içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültemizi kurduk. OSB Meslek Yüksekokulumuz kurduk. Sırada Tıp Fakültemiz var. İnşallah akademik birimlerimizi kurmaya devam edeceğiz. Akademik birimler kurulunca yeni programlar da açılıyor. Bu yıl 11 yeni programa öğrenci alıyoruz. Başarılı bir yıl geçirdik. Bugün mezunlarımızı uğurluyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.
Törende Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay´da kısa bir konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından mezun olan öğrenciler anı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Program mezun öğrencilerin havaya kep atmalarının ardından sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-06-21 20:38:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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