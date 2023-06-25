Bitlis´te 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, 112 Sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'nde götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-06-25 16:25:29



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