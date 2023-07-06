Bitlis'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bu köylere bağlı mezralarında 5 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün itibarıyla kaldırıldı.

Hizan ilçesine bağlı 10 köy ve bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 Temmuz'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 21.00 itibari ile kaldırıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00´den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 06 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 21.00´dan itibaren kaldırılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-07-06 20:47:59