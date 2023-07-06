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        Bitlis'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 20:48
        Bitlis'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

        Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bu köylere bağlı mezralarında 5 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün itibarıyla kaldırıldı.

        Hizan ilçesine bağlı 10 köy ve bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 Temmuz'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 21.00 itibari ile kaldırıldı.

        Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00´den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 06 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 21.00´dan itibaren kaldırılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-07-06 20:47:59

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