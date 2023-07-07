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        Sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki Ömer'i, ekipler kurtardı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:38
        Sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki Ömer'i, ekipler kurtardı

        Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, çiftçiler tarafından sulama yapılmak üzere açılan sondaj kuyusuna düşen Ömer Marangoz (12), ekipler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Ahlat ilçesi Harabeşehir kırsalında Ömer Marangoz, sulama için açılan sondaj kuyusuna düştü. Ailesinin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri kuyu çevresinde kurduğu düzenekle çocuğa ulaşıp yukarı çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-07-07 11:37:16

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