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        'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:53
        'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesine yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerinde 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylaşan Afganistan uyruklu bir göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerindeki 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylayan yabancı uyruklu göçmeni yakalamak için çalışma başlattı. Paylaşım yapan kaçak göçmenin, Tatvan ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, ismini belirlediği kaçak göçmeni ilçe merkezinde yürürken yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-07-14 16:52:11

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