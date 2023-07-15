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        Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:40
        Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Valiliği, Hizan ilçesinde bazı bölgelerin, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

        Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da Fındıklık Ormanı olarak adlandırılan, Kesen Deresi güneyi, Melihazel Deresi güney doğusu ile Hamini Deresi güney batısı arasında kalan bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi.

        Yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Bu kapsamda, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, 6'ncı maddede belirtilen bölgelerin 14-28 Temmuz tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-07-15 12:39:09

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