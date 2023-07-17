Bitlis'te kaza; 3 yaralı
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tatvan İlçesi'nin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette giden 33 EEG 29 plakalı TIR ile 76 AAK 205 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Özcan ÇİRİŞ
2023-07-17 15:54:41