Bitlis'te hortum kamerada
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te bir iplik fabrikasına ait inşaat alanında meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BitlisTatvan arasındaki Rahva bölgesinde yapımı süren iplik fabrikasının inşaat alanında öğle saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar medyana gelmedi.
O anlar, fabrika inşaatında çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-07-21 14:26:03