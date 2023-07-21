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        Bitlis'te hortum kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:27
        Bitlis'te hortum kamerada

        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te bir iplik fabrikasına ait inşaat alanında meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        BitlisTatvan arasındaki Rahva bölgesinde yapımı süren iplik fabrikasının inşaat alanında öğle saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar medyana gelmedi.

        O anlar, fabrika inşaatında çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-07-21 14:26:03

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