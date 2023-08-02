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        Bitlis'te kaçak kuş avcılığına 61 bin 879 TL ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:44
        Bitlis'te kaçak kuş avcılığına 61 bin 879 TL ceza

        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te yasa dışı olarak doğan ve şahin avlamaya çalışan 3 kişiye toplam 61 bin 879 TL ceza uygulandı.

        İl Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Adlicevaz ilçesinde yasa dışı şahin ve doğan avlamaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplamda 61 bin 879 TL ceza uygulanırken, araçlarında yapılan aramada 1 adet ulu doğan ile 3 adet güvercin ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-08-02 17:43:44

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