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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 20:36
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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
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        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu´nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İl Başkanlığına atanan Kadir Köstekçi için devir teslim töreni düzenlendi.

        AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Kadir Köstekçi, parti binası önünde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, istifa eden eski başkan Engin Günceoğlu ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından partililere açıklamada bulunan Köstekçi, "Bizi bu kıymetli günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Partimizde bugüne kadar görev yapan il başkanlarımıza selam gönderiyorum. Yönetimlerine selam gönderiyorum. Kırgınlıklarımız olabilir, kızgınlıklarımız olabilir, kızdığımız şeyler olabilir, küsmüş olabiliriz. Bugün yepyeni bir gün. Tertemiz bir sayfa açalım. Tüm teşkilatımıza bize üye olup ama uzun süredir partimize uğramayan, gelmeyen, küsen teşkilatımıza sesleniyorum; dün olduğu gibi bugün de partimizin kapıları sonuna kadar hepinize açık. Parti sizin eviniz." diye konuştu.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise "Dün bazı arkadaşlarımız göreve geldi. Onlardan önce biz görevdeydik. Bugün yeni arkadaşlarımızı görev alacak. Allah´ın izniyle onlarda Engin başkanımızın bayrağı bıraktığı yerden daha yukarıya götürmek için el ve güç birliğiyle çalışacaklar. Allah Engin başkanımızdan razı olsun. 4,5 yıllık sürede iyisiyle kötüsüyle güzel bir görev yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza rabbim hayırlı uğurlu etsin" dedi.

        Devir teslim töreninde konuşan Engin Günceoğlu da Köstekçi´ye yeni görevinde başarılar dileyerek, partililerden helallik istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-08-05 20:35:22

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