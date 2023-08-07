Bitlis'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS-Muş kara yolunda minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Muş kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 76 AAD 970 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-08-07 15:45:57